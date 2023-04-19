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Двоє колишніх співробітників СБУ допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на уряд України, - Офіс Генпрокурора

Ще у 2014 року вони перейшли на бік ворога. Нині обвинувальні акти щодо них скеровані до суду. 

Двоє колишніх співробітників СБУ допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на уряд України, - Офіс Генпрокурора
Фото: Stock

Двох співробітників ФСБ РФ, які раніше працювали в СБУ, судитимуть за хакерські атаки на державні органи України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян України - колишніх співробітників СБУ в АР Крим, а нині офіцерів ФСБ РФ. Їм інкриміновано державну зраду і несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 361 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час проходження служби в органах СБУ до обов’язків обвинувачених входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки України.

Зазначається, що в 2014 році вони зрадили присязі та під час збройного конфлікту перейшли на бік ворога, вступивши до лав ФСБ РФ. Колишні співробітники СБУ надавали допомогу російським спецслужбам в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, з січня 2020 року по березень 2021 року вони разом із іншими учасниками злочинного хакерського угруповання Armageddon, здійснювали атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної  систем України, а також  її обороноздатності.

Також повідомляється, що обвинувачені несанкціоновано втручалися в роботу персональних комп’ютерів та автоматизованих систем органів державної влади України. Це призвело до витоку і блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру “директору” ЗАЕС, який від’єднав електростанцію від енергосистеми України. “Посадовець” організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії.

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