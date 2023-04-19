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У Міноборони закликають українців публічно не повідомляти про смерть військових

Родина військовослужбовця не повинна дізнаватися про його смерть з інтернету.

У Міноборони закликають українців публічно не повідомляти про смерть військових
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

У Міністерстві оборони закликали українців утриматися від публічних повідомлень про загибель військових. Спочатку це мають підтвердити офіційні структури.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що родичі українських воїнів не повинні дізнаватися про смерть військовослужбовця з Інтернету.

"Правом повідомляти цю інформацію наділені Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо. Працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені таким комунікаціям", – пояснила вона.

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Маляр додала, що у випадку, якщо тіло не знайдено, родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Тоді його статус відмітять в обліку як "безвісти зниклий". Загиблим же воїн вважається, якщо його тіло знайдено та ідентифіковано.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на війні загинув колишній депутат із Тернопільщини Олег Барна. Інформацію про загибель повідомили в бригаді та колишні колеги Барни по парламенту. Екснардеп воював під Вугледаром. При цьому є дані, що тіла Барни ніхто не бачив, а його загибель офіційно не підтверджена. 

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