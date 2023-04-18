На війні загинув народний депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Барна.
Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
"Вчора, під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні", - написав Дмитрашківський.
За словами співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, Олег Барна воював під Вугледаром.
Олег Барна - уродженець села Нагірянка Чортківського району Тернопільщини. Працював учителем, два терміни очолював Нагірянську сільську раду.
Був активним учасником Євромайдану. Коли почалася АТО, записався добровольцем у Збройні Сили України, воював у 128-ій окремій гірничо-піхотній бригаді, був командиром міномета.
На виборах у 2014 році потрапив у парламент від Блоку Петра Порошенка. Був головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Його молодший брат - Степан Барна - очолював Тернопільську обласну державну адміністрацію.
Як зазначено на фейсбук-сторінці бійця, він воював у складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.
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