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Мінфін розмістив військові облігації на 10,9 млрд грн

За дворічні ОВДП під 19,6% у державну скарбницю надійшло понад 6 млрд грн.

Мінфін розмістив військові облігації на 10,9 млрд грн

Міністерство фінансів України розмістило 18 квітня військові облігації на суму майже 10,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За річні облігації під 18,5% отримали 1,798 млрд грн, за дворічні під 19,6% - понад 6 млрд грн.

Облігації на 1,2 року під 19% принесли до державного бюджету 2,2 илрд грн, а ОВДП на 1,6 року під 19,5% - 479 млн грн.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, українці придбали у Дії вже 500 тисяч військових облігацій

1 березня Міністерство фінансів здійснило погашення однорічних військових облігацій, які були випущені на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року.

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