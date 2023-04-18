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Судно з 30 тис. тонн українського зерна прибуло у Ємен

Це шоста партія зерна в межах ініціативи Grain from Ukraine.

Судно з 30 тис. тонн українського зерна прибуло у Ємен
Фото: ОП

Судно Negmar Cicek у межах гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine доправило до порту Саліф у Єменській Республіці 30 тисяч тонн пшениці.

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

Згідно з повідомленням, це вже шоста партія зерна в межах ініціативи Grain from Ukraine, започаткованої президентом Володимиром Зеленським з метою подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема в країнах, що найбільше потерпають від голоду.

Відправлення українського збіжжя до Ємену відбулося за підтримки Всесвітньої продовольчої програми Орагнізації Об'єднаних Націй (WFP) та фінансової допомоги урядів США, Франції й Іспанії.

"Наша гуманітарна програма Grain from Ukraine, яку ми реалізуємо спільно з партнерами, вже допомагає мільйонам людей у країнах, що найбільше потерпають від голоду, та утверджує глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки світу", – підкреслив Зеленський.

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Президент зауважив, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення російських загарбників Україна допомагає світові гарантувати стабільність і безпеку, реально протистоїть хаосу й продовольчій кризі, що стали наслідком російської агресії.

Зокрема, 30 тис. тонн українського зерна допоможуть близько 1,7 млн жителів Ємену годувати свої сім'ї впродовж щонайменше місяця. Аналогічні кроки в межах програми Grain from Ukraine зроблені Україною разом із партнерами для підтримки африканських країн, зокрема Ефіопії, Сомалі та Кенії.

Нагадаємо, Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки у розмірі 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.

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