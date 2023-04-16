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Сольський обговорив з угорським колегою експорт українського зерна

Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

Сольський обговорив з угорським колегою експорт українського зерна
Микола Сольський
Фото: Виталий Носач/ РБК-Украина

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Співрозмовники обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень. Надем запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.

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Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

Нагадаємо, уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.

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