Сольський обговорив з угорським колегою експорт українського зерна

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Співрозмовники обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень. Надем запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.

Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

Нагадаємо, уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.