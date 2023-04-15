Україна отримає від держав-членів "Групи семи" понад $5 млрд додаткової підтримки, - Шмигаль

Кошти надійдуть від Франції, Німеччини та Великобританії.

Україна отримає від держав-членів "Групи семи" понад $5 млрд додаткової підтримки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками свого візиту до Вашингтону.

"За результатами перемовин з міністрами фінансів країн Великої Сімки в межах Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму більше 5 млрд доларів. Зокрема, домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією", - зазначив Шмигаль.

1,8 млрд франків протягом наступних шести років виділить Швейцарія. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Також додаткову підтримку нашій державі нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія та Нідерланди.

"Все це допоможе нам перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки", - додав український прем'єр.

Нагадаємо, США нададуть нашій державі ще $4,9 млрд. Кошти стануть доступними цьогоріч у вересні. А напередодні Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення $400 млн.