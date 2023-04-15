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США нададуть Україні ще $4,9 млрд

Кошти стануть доступними цьогоріч у вересні.

США нададуть Україні ще $4,9 млрд
Фото: Макс Левин

США надали Україні бюджетну підтримку у розмірі $18 мільярдів через механізми Світового банку. Додаткові $4,9 млрд для нашої держави стануть доступними цьогоріч у вересні.

Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, йдеться на сайті Держдепу.

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Це фінансування, поряд із підтримкою Євросоюзу, МВФ та інших організацій, дозволяє українському уряду надавати найважливіші послуги своїм громадянам під час російського вторгнення.

Днями Державний департамент, USAID, Міністерство торгівлі та Торгова палата США спільно з урядом України організували Форум партнерства, щоб допомогти забезпечити нашу державу необхідними ресурсами для будівництва.

За словами заступника держсекретаря Хосе Фернандеса, масштаби фінансування, необхідні для реконструкції України, можуть бути забезпечені лише шляхом тісної співпраці з приватним сектором для стимулювання інвестицій. 

Нагадаємо, Швейцарія планує виділити нашій державі $1,7 млрд до 2028 року. А Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення $400 млн.

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