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У Маріуполі окупанти зробили розсилку про "навчання у військових вишах"

Росіяни продовжують мобілізацію чоловіків на окупованих територіях.

У Маріуполі окупанти зробили розсилку про "навчання у військових вишах"
Фото: EPA/UPG

Окупанти у Маріуполі намагаються будь-якими способами залучити до військової служби цивільних мешканців.

Про це повідомляє у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військомат окупантів в Маріуполі продовжує вербовку. Не зупиняється та не збирається здаватись. Нова розсилка для чоловіків. Не хочеш через контракт на фронт, можеш піти через навчання. Та це ще електронні повісти не запровадили", - йдеться в повідомленні.  

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Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі 10 квітня окупанти влаштували облаву у Центральному районі. Вони проводили перевірку по квартирах та дворах, зокрема, дивилися телефони та документи. 

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