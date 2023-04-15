Окупанти у Маріуполі намагаються будь-якими способами залучити до військової служби цивільних мешканців.

Про це повідомляє у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військомат окупантів в Маріуполі продовжує вербовку. Не зупиняється та не збирається здаватись. Нова розсилка для чоловіків. Не хочеш через контракт на фронт, можеш піти через навчання. Та це ще електронні повісти не запровадили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі 10 квітня окупанти влаштували облаву у Центральному районі. Вони проводили перевірку по квартирах та дворах, зокрема, дивилися телефони та документи.