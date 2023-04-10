У захопленому Маріуполі окупанти влаштували облаву у Центральному районі.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вороги проводили перевірку по квартирах та дворах, зокрема, дивилися телефони та документи.

"Увага. Маріуполь - знов облава. Тепер в Центральному районі від ЖМР 17 до ЖМР 21. Перевірка по дворах, квартирах. Документи, фільтрація та телефони", - зазначив Андрющенко.

Радник очільника міста порадив переказати близьким, що варто відмовитися від відвідування району чи утриматися від виходу на вулицю. Андрющенко попередив, що окупанти рандомно затримують людей "лише для заповнення форми у звіті боротьби зі спротивом".

Нагадаємо, що для розміщення російських військових окупанти виселяють село Лісне у Маріупольському районі.