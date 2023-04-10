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​Усі кладовища Харкова будуть закриті для відвідування на Великдень

Також територію кладовищ патрулюватимуть поліцейські.

​Усі кладовища Харкова будуть закриті для відвідування на Великдень
Фото: Харківська міськрада

Усі кладовища у місті Харкова будуть закриті для відвідування на Великдень,16 квітня.

Про це повідомила Харківська міська рада.

Як повідомили у КП "Ритуал", відповідне рішення було ухвалене для уникнення провокацій з боку ворога та убезпечення громадян від непередбачуваних ракетних атак росіян.

Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів територія харківських кладовищ патрулюватиметься співробітниками Головного управління Національної поліції.

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Також поліцейські чергуватимуть на цвинтарях, вхід на які закритий для відвідування через можливу наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше Київська ОВА повідомила, що в області на Великдень комендантська година не зміниться і діятиме з 00:00 до 5:00. В ОВА також закликали обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.

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