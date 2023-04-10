​Усі кладовища Харкова будуть закриті для відвідування на Великдень

Усі кладовища у місті Харкова будуть закриті для відвідування на Великдень,16 квітня.

Про це повідомила Харківська міська рада.

Як повідомили у КП "Ритуал", відповідне рішення було ухвалене для уникнення провокацій з боку ворога та убезпечення громадян від непередбачуваних ракетних атак росіян.

Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів територія харківських кладовищ патрулюватиметься співробітниками Головного управління Національної поліції.

Також поліцейські чергуватимуть на цвинтарях, вхід на які закритий для відвідування через можливу наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше Київська ОВА повідомила, що в області на Великдень комендантська година не зміниться і діятиме з 00:00 до 5:00. В ОВА також закликали обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.