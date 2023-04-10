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Розгляд апеляції митрополита Павла щодо домашнього арешту перенесли на 21 квітня

Засідання мало відбутися сьогодні,10 квітня.

Розгляд апеляції митрополита Павла щодо домашнього арешту перенесли на 21 квітня
Фото: EPA/UPG

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу митрополиту Української православної церкви московського патріархату Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 21 квітня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі суду.

"Засідання перенесли на 21 квітня на 12-ту годину”, - поінформували у пресслужбі.

Раніше у Київському апеляційному суді заявили, що розгляд цієї апеляції був призначений на 10 квітня.

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Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Адвокат Павла Микита Чекман подав апеляційну скаргу на обрання його клієнту запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Спочатку суд у справі митрополита перенесли на 3 квітня через стан здоров'я підсудного. Але потім суд погодив примусовий привід його на вечірнє засідання. 

Того ж дня вранці СБУ повідомила митрополитові Павлу про підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.

У січні щодо Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

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