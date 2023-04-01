Суд у справі митрополита Павла перенесли на 3 квітня

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) на 9.00 ранку у понеділок, 3 квітня.

Суд перенесли на понеділок через стан здоров'я підсудного. Прокуратура вимагає цілодобовий домашній арешт митрополита.

Павло, коментуючи підозру від СБУ у суді, заявив, що він проти агресії.

"Я нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав Павло.

Адвокат митрополита Павла Микита Чекман під час засідання заявив клопотання про відвід судді Шевченківського райсуду Києва Вадима Ковтуненка, однак клопотання залишили без задоволення.

За словами захисника стороні захисту не надали достатнього часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи, яка містить 115 сторінок.

Нагадаємо, сьогодні вранці СБУ повідомила митрополитові Павлу про підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.