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Україна замовила в Польщі 100 бронетранспортерів

Йдеться про бронетранспортери польського виробництва.

Україна замовила в Польщі 100 бронетранспортерів
Фото: Матеуш Моравецький

Україна замовила в Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, які оплачуватимуть коштом Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Twitter.

"Українська армія придбає у нас 100 "Росомаків", які виробляються у Сємяновіцах Шльонських. Rosomak - це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено коштом ЄС та США", - написав він.

Бронетранспортери Rosomak є ліцензованим варіантом фінського БТР Patria AMV. Rosomak обладнаний 30-мм гарматою. Може атакувати вертольоти.

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Нагадаємо, що польський уряд затвердив Національну програму зі стимулювання виробництва артилерійських боєприпасів на два мільярди злотих (майже 427 млн євро).

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