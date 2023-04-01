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ЗСУ отримали ще 10 автомобілів-позашляховиків, - Наєв

Вони будуть застосовані на північному напрямку.

ЗСУ отримали ще 10 автомобілів-позашляховиків, - Наєв
Фото: Міноборони

Українські військові отримали ще 10 автомобілів-позашляховиків, які можуть бути використані під час знищення російських повітряних цілей.

Про це командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив у Телеграмі.

“Ще десять автомобілів-позашляховиків отримали українські військові для відбиття ворожих повітряних цілей на північному напрямку нашої країни. Робота по збільшенню чисельності мобільних груп триває постійно”, - зазначив командувач ОС.

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Нагадаємо, що українські захисники показали, як відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед".

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