Плани росіян щодо окупації Донбасу зазнають провалу, - британська розвідка

Російські сили здобули лише незначні успіхи ціною десятків тисяч жертв.

Плани російського військового командування щодо окупації усього Донбасу зазнають провалу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці нагадали, що 11 січня 2023 року російський начальник генерального штабу Валерій Герасимов прийняв особисте командування війною в Україні.

"У цьому зв'язку, повноваження Герасимова характеризувалися спробою започаткувати загальний зимовий наступ з метою розширення російського контролю над усім Донбасом. Після 80 днів стає усе більш очевидним, що цей план провалився. На декількох напрямках фронту на Донбасі, російські сили здобули лише незначні успіхи ціною десятків тисяч жертв, значною мірою марнуючи їхню тимчасову перевагу в особовому складі, здобуту завдяки осінній мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках на сході України, але переважно без успіху. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку.

Раніше в Міноборони заявили, що витрачені росіянами на захоплення Бахмуту зброя, техніка, час та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що наразі завдання ЗСУ - виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль повідомляє, що найзапеклішими залишаються бої за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.