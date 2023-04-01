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Росіяни обстріляли три райони Харківщини, значних руйнувань не зафіксовано

Також обійшлося без поранених.

Росіяни обстріляли три райони Харківщини, значних руйнувань не зафіксовано
Харківщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: t.me/synegubov

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих.

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Триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

"На лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення, знищуючи живу силу і техніку ворога", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня росіяни били по Харківській області і ракетами, і "Шахедами". Девʼять ракет із ЗРК С300 окупанти випустили по Новобаварському району Харкова. Пошкоджень зазнав обʼєкт цивільної інфраструктури та приватні будинки. Легкі поранення отримали троє людей, госпіталізації вони не потребували.

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