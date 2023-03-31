Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСуспільствоВійна

США готують новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Орієнтовна вартість пакету складатиме 2,6 млрд доларів.

США готують новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ
Фото: Вікіпедія

Наступного понеділка США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що новий пакет військової допомоги США на 2,6 мільярда доларів може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також у списку допомоги будуть декілька типів боєприпасів, у тому числі танкових.

До пакету планується включити високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці і додаткові снаряди для ППО NASAMS.

Орієнтовно пакет буде містити зброю на суму 2,1 млрд доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні (USAI). Цю зброю США купуватимуть у промисловості, а не передаватимуть зі своїх запасів зброї.

Ще на 500 млн доларів передадуть боєприпасів, котрі допоможуть здійснити весняний наступ проти російського вторгнення. Їх передадуть з поточних запасів США.

Нагадаємо, парламент Швеції дозволив уряду ухвалити рішення про безоплатне надання Україні військової допомоги на суму не більше 6,2 млрд шведських крон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також