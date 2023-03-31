США готують новий пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Наступного понеділка США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що новий пакет військової допомоги США на 2,6 мільярда доларів може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози.

Також у списку допомоги будуть декілька типів боєприпасів, у тому числі танкових.

До пакету планується включити високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці і додаткові снаряди для ППО NASAMS.

Орієнтовно пакет буде містити зброю на суму 2,1 млрд доларів за Ініціативою сприяння безпеці в Україні (USAI). Цю зброю США купуватимуть у промисловості, а не передаватимуть зі своїх запасів зброї.

Ще на 500 млн доларів передадуть боєприпасів, котрі допоможуть здійснити весняний наступ проти російського вторгнення. Їх передадуть з поточних запасів США.

Нагадаємо, парламент Швеції дозволив уряду ухвалити рішення про безоплатне надання Україні військової допомоги на суму не більше 6,2 млрд шведських крон.