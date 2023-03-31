В останній день березня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумскої ОВА.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді з території РФ було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 20 прильотів.

Хотінську громаду росіяни обстрілювали з артилерії з – 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

На територію Білопільської громади ворог скинув 10 мін, так само з мінометів росіяни атакували і Есманську громаду.

Нагадаємо, 31 березня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Також російські окупанти вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.