​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
ГоловнаСуспільствоВійна

В останній день березня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Внаслідок обстрілу поранення отримав мешканець Сумського району.

В останній день березня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумскої ОВА.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді з території РФ було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 20 прильотів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Хотінську громаду росіяни обстрілювали з артилерії з –  25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

На територію Білопільської громади ворог скинув 10 мін, так само з мінометів росіяни атакували і Есманську громаду.

Нагадаємо, 31 березня росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Також російські окупанти вдарили ракетами по місту Оріхів Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також