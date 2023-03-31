Комісію Мінкультури знову не пустили в Лавру для здійснення перевірки (оновлено)

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври знову не пустили на територію монастиря для проведення перевірки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, шр станом на 9:40 представники комісії прийшли, як і 30 березня, до 111 корпусу лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкодили потраплянню їх усередину будівлі.

Після цього комісія ухвалила рішення у п'ятницю завершити свою роботу.

Оновлено. Комісія Мінкультури має намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном.

"Є вчорашнє рішення уряду. Це означає, що немає жодних правових підстав для розміщення монастиря на території заповідника. Ми звертатимемося спочатку до поліції за статтею 179 Кримінального кодексу, це "незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь". Наступною дією одразу подаватимемо позов до суду щодо усунення перешкоджання користуванню майном", - сказала членкиня комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар'яна Томин.

За її словами, з понеділка, 3 квітня, комісія виконає всі необхідні юридичні дії та дочекається рішення суду для подальшого розвитку подій.

"Це наш такий план, іще раз зафіксувавши перешкоджання", - заявила Томін.

Водночас вона наголосила, що влада не має наміру застосовувати силові методи.

Нагадаємо, УПЦ МП повинна була звільнити територію Києво-Печерської Лаври 29 березня. Однак замість цього настоятель Лаври заявив про позов до суду і те, що вони не збираються виїжджати принаймні до судового рішення.

Вранці четверга УПЦ МП влаштувала в Лаврі богослужіння.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію. Як далі розвиватимуться події, чи дійсно МПшники відмовляться залишити монастир, а також, що буде зі святинями, дізнайтеся в матеріалі "Лавра. Що далі?".