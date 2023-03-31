Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що спільними діями Сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося вибити росіян.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний назвав Бучу важливим вузлом всього району оборони Києва.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

"Буча. Передмістя столиці. Важливий вузол всього району оборони Києва. Символ українського супротиву. 33 дні окупації, 9 тисяч зафіксованих російських воєнних злочинів. Своєю жорстокістю вони назавжди закарбувалися в національну пам’ять. Всі винні мають бути покарані", - зазначив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що спільними діями Сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося вибити росіян.

"Деокупація Київщини продемонструвала світу, що українці не поступляться жодним клаптиком своєї землі", - додав Залужний.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Сили оборони звільнили місто від російських загарбників. Буча пережила 33 дні окупації, правоохоронці зафіксували тут 9000 російських воєнних злочинів.

Нині Президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у вшануванні памʼяти жителів Бучі, убитих під час російської окупації.