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Президентка Молдови Мая Санду прибула в Україну для вшанування жертв російського терору на Київщині

Вона заявила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства.

Президентка Молдови Мая Санду прибула в Україну для вшанування жертв російського терору на Київщині
Фото: Twitter/Maia Sandu

Президентка Молдови Мая Санду прибула в Україну для вшанування жертв російського терору на Київщині. 

Про це вона повідомила в “Твіттері”.

“Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо за невинними жертвами”, - написала вона.

Мая Санду зазначила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства.

Нагадаємо, сьогодні до України прибули премʼєри Ховартії, Словаччини і Словенії. Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокупації Бучі. 

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