Вона заявила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства.

Президентка Молдови Мая Санду прибула в Україну для вшанування жертв російського терору на Київщині.

Про це вона повідомила в “Твіттері”.

“Сьогодні ми з народом Молдови разом із світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо за невинними жертвами”, - написала вона.

Мая Санду зазначила, що демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства.

Нагадаємо, сьогодні до України прибули премʼєри Ховартії, Словаччини і Словенії. Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.