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У Бахмуті час грає проти ворога, – Маляр

Водночас, росіяни не полишають своїх планів та пішли на принцип, піднявши ставки.

У Бахмуті час грає проти ворога, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Витрачені росіянами зброя, техніка, час та величезна кількість загиблих на захоплення Бахмута з точки зору військової доцільності не виправдовують себе.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", – написала вона.

Втім, зазначила Маляр, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі.

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"Це дуже «по-російськи», логікою не зрозуміти", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто. Тому наразі завдання українських військових – виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Бахмут і його околиці залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні. Саме там противник зосереджує свої основні зусилля. Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.

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