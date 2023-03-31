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По Харківській області ворог уночі бив і ракетами, і ударними безпілотниками

Унаслідок атаки "Шахедами" були поранені двоє людей. 

По Харківській області ворог уночі бив і ракетами, і ударними безпілотниками
Ілюстративне фото з Харківської області

У ніч на 31 березня росіяни били по Харківській області і ракетами, і "Шахедами". Девʼять ракет із ЗРК С300 окупанти випустили по Новобаварському району Харкова.

Пошкоджень зазнав обʼєкт цивільної інфраструктури та приватні будинки. Легкі поранення отримали троє людей, госпіталізації вони не потребували, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Після цього ворог вдарив "Шахедами" по обʼєктах критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранень зазнали чоловіки 44 і 66 років. Обох госпіталізували. 

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають свої позиції та знищують окупантів", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки безпілотниками українська ППО збила девʼять із десяти безпілотників "Шахед". По Запоріжжю окупанти вночі вдарили з ракетних систем залпового вогню. 

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