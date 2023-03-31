Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Урятуватися з Маріуполя. На крок попереду смерті
Урятуватися з Маріуполя. На крок попереду смерті
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни атакували Україну ударними дронами з Брянської області, – Повітряні сили ЗСУ

Також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

​Росіяни атакували Україну ударними дронами з Брянської області, – Повітряні сили ЗСУ
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Із 21:10 години 30 березня по 01:30 31 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку (Брянська область) – через Сумську та Чернігівську області.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Ввночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", дев'ять із них знищили наші захисники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також