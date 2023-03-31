​Росіяни атакували Україну ударними дронами з Брянської області, – Повітряні сили ЗСУ

Також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Із 21:10 години 30 березня по 01:30 31 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку (Брянська область) – через Сумську та Чернігівську області.

"Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Ввночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", дев'ять із них знищили наші захисники.