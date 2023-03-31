Росіяни уночі пошкодили обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі

Жителів міста закликали в п'ятницю бути особливо обережними і реагувати на сигнали про небезпеку.

Російські війська продовжують нічну атаку на Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Атака триває. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста", – ідеться в повідомленні.

Жителів міста закликали в п'ятницю бути особливо обережними і реагувати на сигнали про небезпеку.

Станом на 7:07 ранку ОВА повідомила, що ракетна атака продовжується.

"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. Секретар міської ради повідомив, що вночі обстрілом був пошкоджений обʼєкт інфраструктури.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно піддають обстрілам, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.

22 березня росіяни обстріляли Запоріжжя – вони відкрили вогонь по житлових будинках та острову Хортиця. В результаті постраждали 34 людини, одна загинула.