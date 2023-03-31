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Росіяни уночі пошкодили обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі

Жителів міста закликали в п'ятницю бути особливо обережними і реагувати на сигнали про небезпеку.

Росіяни уночі пошкодили обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі
Фото: EPA/UPG

Російські війська продовжують нічну атаку на Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Атака триває. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста", – ідеться в повідомленні.

Жителів міста закликали в п'ятницю бути особливо обережними і реагувати на сигнали про небезпеку.

Станом на 7:07 ранку ОВА повідомила, що ракетна атака продовжується.

"Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. Секретар міської ради повідомив, що вночі обстрілом був пошкоджений обʼєкт інфраструктури. 

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На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно піддають обстрілам, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.

22 березня росіяни обстріляли Запоріжжя – вони відкрили вогонь по житлових будинках та острову Хортиця. В результаті постраждали 34 людини, одна загинула.

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