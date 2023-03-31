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У Кремлі розповсюдили маніпуляцію щодо припинення договору оренди Києво-Печерської лаври

“Київський режим продовжує наступ на канонічне православ’я". 

У Кремлі розповсюдили маніпуляцію щодо припинення договору оренди Києво-Печерської лаври
Фото: prm.ua

Речниця російського МЗС Марія Захарова розповсюдила маніпуляцію щодо припинення договору оренди Києво-Печерської лаври.

“Київський режим продовжує наступ на канонічне православ’я. Зеленського та інших українських богоборців не цікавлять питання віри, ними керує виключно бажання особистого збагачення. … Це свавілля, що відбувається за підтримки США і Константинополя. Такі дії занурюють Україну в середньовіччя у найгіршому значенні цього слова”, − цитує її Центр протидії дезінформації при РНБО.

Заступник глави міністерства Сергій Рябков розповсюдив фейк, що у Києві ігнорують питання безпеки Запорізької АЕС і “готові принести це питання на поталу своїм політичним амбіціям”.

Луганський колаборант А. Марочко поширив дезінформацію, що “Україна перекинула під Бахмут диверсійно-розвідувальні групи, переодягнені у форму ЗС РФ”.

“За характером дій вони виконують окремі завдання штабу, а також використовуються як групи швидкого реагування”, − додав зрадник.

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Нагадаємо, у Росії поширили фейк, що “Київ може перекинути диверсантів до Білорусі для повалення керівництва республіки”.

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