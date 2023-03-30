Головне за день. Четвер, 30 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, 47 відбитих атак противника, ракетний удар по Харкову, (не)виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Яким запам’ятається 400-й день повномасштабної війни.

Російські окупаційні війська ударили ракетами з території РФ по Харкову.

“Зафіксовано щонайменше 6 “прильотів”, попередньо С-300”, - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що обстріл вівся з боку Бєлгорода.

Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.

Станом на 23:11 по всій Україні тривала повітряна тривога, оголошена через пуски ворожих БпЛА з Півночі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав, що минуло вже чотириста днів нашої оборони від повномасштабної російської агресії.

“Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами... Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони”, - зазначив президент.

Він нагадав, що минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути.

Голова держави додав, що ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росармія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка.

На згаданих напрямках українські бійці відбили 47 атак окупантів.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Водночас росіяни завдали одного ракетного і трьох авіаційних ударів, здійснили п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 30 березня – в новині.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 березня, російські військові обстріляли з різних видів озброєння 92 населені пункти у восьми областях України.

До Європи прибули 65 українських військових, які цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.

Голос Америки зазначає, що військові, які навчались у США, інтегруються з іншими бійцями сил протиповітряної оборони України. Вони проходять злагодження з наданими системами Patriot зі Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів.

Раніше повідомлялось, що системи Patriot прибудуть в Україну впродовж наступних тижнів.

Держави-члени ОБСЄ ініціюють розслідування фактів вивезення росіянами українських дітей, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вітаю залучення 45 державами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей Росією”, - написав Кулеба.

Він додав, що необхідні рішучі спільні дії, щоб припинити практику геноциду та повернути дітей в Україну. Також треба забезпечити притягнення винних у викраденнях дітей до відповідальності.

За офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей. Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.

Представники Української православної церкви Московського патріархату не виїхали з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Вранці 30 березня священники УПЦ МП проводили в лаврі богослужіння.

У день проведення інвентаризації майна Києво-Печерської лаври прибічники УПЦ МП взялися перешкоджати роботі комісії Міністерства культури. Через це довелося звернутися в поліцію.

Згодом стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України", - йдеться в тексті рішення. Ухвалу суду було підписано 28 березня.

УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!