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Меджліс кримськотатарського народу закликає долучатись до лав “Гвардії наступу”

Зокрема, йдеться про бригаду “Кара-Даг”.

Меджліс кримськотатарського народу закликає долучатись до лав “Гвардії наступу”
Фото: Пресслужба МВС

Серед штурмових підрозділів Національної гвардії є 15 бригада оперативного призначення “Кара-Даг”. Її зоною відповідальності є південь України, зокрема Крим.

Про це повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає  громадян України - жителів окупованого Криму, тимчасово переміщених осіб: кримських татар, українців та представників інших національностей, долучатись до лав бригади “Кара-Даг” та інших підрозділів “Гвардії наступу”, - повідомив Чубаров.

Він додав, що Меджліс кримськотатарського народу встановив взаємодію з командуванням 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України. Серед іншого, Меджліс надає посильну допомогу особовому складу підрозділу.

Раніше повідомлялось, що рекрутингова компанія до штурмових підрозділів МВС "Гвардії наступу" триватиме до першого квітня.

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