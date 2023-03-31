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В Ірпені відкрили стелу пам'яті Павла Лі

Стелу виготовили і встановили за кошти друзів і знайомих Павла Лі та благодійників.

В Ірпені відкрили стелу пам'яті Павла Лі
Фото: Олександр Маркушин

Сьогодні, 31 березня, в Ірпені Київської області відкрили стелу пам'яті актору та волонтеру Павлу Лі. Він загинув на початку березня минулого року від російського обстрілу.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Павло Лі загинув 6 березня минулого року на вул. Пушкінській поблизу парку “Центральний”, де і встановили стелу. 

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Авто, в якому був він та ще два волонтери, обстріляли російські військові. Внаслідок обстрілу Павло Лі загинув.

Стелу виготовили і встановили за кошти друзів і знайомих Павла Лі та благодійників.  

Нагадаємо, до річниці звільнення Ірпеня від російських військ, яке відбулось 28 березня 2022 року, вийшов фільм “Форпост Ірпінь”. Його основою стали відеоматеріали, зняті на мобільні телефони учасниками подій лютого-березня 2022 року (воїнами територіальної оборони та ЗСУ, лікарями, волонтерами, цивільними жителями, які евакуювалися).

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