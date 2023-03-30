Минуло вже чотириста днів нашої оборони від повномасштабної російської агресії.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Це колосальний шлях, який ми пройшли. Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами... Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони”, - зазначив президент.

Він нагадав, що минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути.

Голова держави додав, що ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги.

“Сьогодні, у чотирьохсотий день спротиву, повномасштабного спротиву, я хочу подякувати всім у світі, хто з Україною. Хто поділяє наше тлумачення свободи. Хто підтримує наше прагнення до справедливості. Хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці... впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах – на правилах людяності, поваги й миру. Ось чому Україна переможе”, - запевнив Володимир Зеленський, і додав, що свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти.

Верховний головнокомандувач подякував всім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам, кожному й кожній, хто тримає фронт захисту найкращого, що є у людства.

“Зробив ще одне звернення до парламенту країни-партнера – до австрійського парламенту. І дякую Австрії за те, що Україну почуто. Продуктивна зустріч із делегацією німецького оборонного концерну Rheinmetall... Дякую партнерам за готовність співпрацювати з нами ще змістовніше”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ часів Януковича, на підставі якого УПЦ МП користувалася Києво-Печерською лаврою.