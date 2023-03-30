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В Україні створять інститут помічника ветерана та сервісні офіси у справах ветеранів

В основі діяльності помічників покладуть принцип індивідуального підходу. Помічники виявлятимуть і розв'язуватимуть проблем кожного окремого захисника чи захисниці. 

В Україні створять інститут помічника ветерана та сервісні офіси у справах ветеранів
Фото: EPA/UPG

В Україні створять інститут помічника ветерана та сервісні офіси у справах ветеранів.

Про це повідомив на засідання уряду 30 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, в основі діяльності помічників покладуть принцип індивідуального підходу. Помічники виявлятимуть і розв'язуватимуть проблем кожного окремого захисника чи захисниці. 

"Це допомога з усіх питань. Отримання медичної допомоги, реабілітації, консультації щодо отримання документів чи пільг, отримання освітніх послуг, допомога у працевлаштуванні, взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного вирішення всіх питань чи проблем", - пояснив прем'єр.

Щодо сервісних офісів у справах ветеранів, то серед основних їхніх завдань Шмигаль назвав координацію роботи, взаємодію з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізацію державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. 

"Такі офіси будуть створені по всій країні. Будемо долучати громади та міжнародних партнерів для ефективної організації роботи та належного фінансування", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував програму підтримки ветеранів війни.

Тим часом Міністерство у справах ветеранів повідомляло про підготовку до запуску електронної послуги з підтримки бійців, які отримали інвалідність І-ІІ групи.

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