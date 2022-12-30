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Ветерани з І-ІІ групи інвалідності отримають грошову допомогу

Виплати надаватимуться протягом 4 місяців.

Ветерани з І-ІІ групи інвалідності отримають грошову допомогу

Міністерство у справах ветеранів готується до запуску електронної послуги з підтримки з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І-ІІ групи.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

З 2023 року ця категорія ветеранів зможе отримувати грошову допомогу у розмірі 4 000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців.

Проєкт, порядок реалізації якого схвалив уряд 16 грудня, готується до запуску спільно з Товариством Червоного Хреста України.

“Проєкт передбачає допомогу повнолітнім громадянам України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни”, – йдеться у повідомленні.

Наразі проєкт перебуває на стадії технічного доопрацювання. Процес буде повністю автоматизований– подати заяву на отримання допомоги можна буде в електронній формі. 

Про старт подачі заяв, а також детальні роз'яснення їх заповнення буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив впровадження безкоштовних медичних оглядів для ветеранів та родин загиблих захисників.

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