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ЗСУ збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях 10 ударних дронів

Ліквідовано “Шахеди” і “Марлін”.

ЗСУ збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях 10 ударних дронів
Фото: Андрій Нєбитов

Збройні сили України збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях 10 ударних дронів.

Про це повідомили в оператвиному командуванні “Схід”.

Ліквідовано 9 безпілотників “Шахед” і один – “Марлін”.

“Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня оборонці України знищили 790 російських військових та гелікоптер. Загальні бойові втрати окупантів склали 104 560 осіб.

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