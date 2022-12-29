Українська ППО сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим Повітряним командуванням: “Центр”, “Південь”, “Схід” і “Захід”.

А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші”. - сказав президент.

Він додав, що сьогодні було й кілька влучань. Енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів.

“Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО”, - наголосив Зеленський.

Президент України наголосив - з кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе у глухий кут. Ракет у них стає дедалі менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде. І попри всі удари щодня держава працює.

“Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради, економічна й оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін. Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік”, - зауважив Володимир Зеленський.

Він подякував всім захисникам, які вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі.

“Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне”, - пообіцяв голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про медіа. Депутати підтримали закон про медіа в цілому 13 грудня. "За" висловилося 299 народних обранців.