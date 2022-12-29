Головне за день. Четвер, 29 грудня

54 знищених ворожих ракети, просування ЗСУ в бік Кремінної, шостий термін Біньяміна Нетаньягу, смерть Пеле. Яким запам’ятається 309-й день повномасштабної війни.

Під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Сили оборони України знищили 54 з них.

"Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм.

Детальніше про сьогоднішню ракетну атаку можна прочитати тут.

Під час масованого обстрілу України Росія застосовувала ударні безпілотники, крилаті ракети повітряного і морського базування та зенітні керовані ракети С300.

Загалом, за попередніми даними, окупанти застосували 69 ракет і 11 безпілотників Shahed-131/136.

Подробиці – в нашій новині.

Ракетна атака росіян завдала певних пошкоджень об‘єктам електрогенерації в Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Дякуємо ППО за відмінну роботу! На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж”, - написав міністр.

Росія цієї доби, 29 грудня, здійснила не одну, а серію атак на українську енергосистему, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Усе почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює", - зазначив він.

Він зазначив, що після 10 ракетної атаки українська енергосистема відновлюється в плановому режимі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що крім ранкового масованого ракетного обстрілу Росія сьогодні завдала 10 ракетних, 23 авіаційних ударів та здійснила 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ і населених пунктах по лінії зіткнення.

Російська армія зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Наразі на білоруських полігонах налічується 11000 особового складу армії Російської Федерації та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 29 грудня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Українські ракетники і артилеристи за поточну добу уразили ще чотири пункти управління і три райони зосередження живої сили окупантів.

Унаслідок ракетних ударів по Харківській області загинули двоє людей. Спершу було відомо про загибель одного 50-річного чоловіка і поранення ще двох.

На жаль, один із поранених помер у машині швидкої допомоги, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"В області зафіксовані прильоти ворожих ракет. Всі були націлені на об’єкти нашої критичної інфраструктури", – зазначив він.

Упродовж тижня Збройні сили просунулися в бік Кремінної Луганської області на 2,5 км.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Від початку деокупаційних заходів в Миколаївській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів.

“З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб”, – повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв.

У деокупованих районах слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53 700 кримінальних проваджень за фактами скоєння російськими військовими та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.

Влада Білорусі заявила, що під час масованої російської атаки на Україну на білоруській території нібито впала українська ракета протиповітряної оборони.

Державне інформаційне агентство Белта опублікували фото цієї ракети, стверджуючи, що вона належить системі С300. Радіо Свобода наголошує, що жодних підтверджень місця і дати знімку білоруси не навели.

У Білорусі стверджують, що розглядають два варіанти падіння: заліт ракети ППО і роботу власної протиповітряної оборони по "українській ракеті". Вони також кажуть, що падіння нібито відбулося з 10 до 11 години. Повітряна тривога в Україні тривала з 6 ранку до приблизно 10:46.

"Що стосується тверджень білоруської сторони, то українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України. У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - заявили на це в Міноборони України.

Міністерство наголосило, що Україна залишає за собою право на оборону та захист власного неба. Також наша держава готова до проведення об’єктивного розслідування інциденту.

"Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі", - підкреслили у відомстві.

У четвер, 29 грудня, Біньямін Нетаньягу вшосте офіційно став прем'єр-міністром Ізраїлю.

Зазначається, що Нетаньягу склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра. Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши йому руки. Решта нових міністрів зараз по черзі складають присягу.

Серед пріоритетів нового уряду – припинення ядерної програми Ірану, розвиток державної інфраструктури і сполучення периферії з центром країни, а також відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Сьогодні, 29 грудня, помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

“Спочивай з миром, король футболу!” - йдеться у повідомленні пресслужби ФК “Динамо Київ”.

Пеле тричі вигравав чемпіонати світу - у 1958, 1962 та 1970 роках. Він провів за збірну 92 матчі, в яких забив 77 голів.

Як раніше повідомлялось, у червні легенда світового футболу 81-річний бразилець Пеле (Едсон Арантіс ді Насіменту) закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!