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Українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot

Навчання проходило на базі Форт Сілл в Оклахомі.

Українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot
Фото: EPA/UPG

До Європи прибули 65 українських військових, котрі цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що військові, котрі навчались у США, інтегруються з іншими бійцями сил протиповітряної оборони України. Вони проходять злагодження з наданими системами Patriot з Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів.

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Раніше повідомлялось, що системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів.

За словами президента Зеленського, Україні потрібно 20 батарей для захисту від російських ракет. Проте навіть цього може бути недостатньо, оскільки "жодну країну у світі не атакували такою кількістю балістичних ракет".

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