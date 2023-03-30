Українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot

Навчання проходило на базі Форт Сілл в Оклахомі.

До Європи прибули 65 українських військових, котрі цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що військові, котрі навчались у США, інтегруються з іншими бійцями сил протиповітряної оборони України. Вони проходять злагодження з наданими системами Patriot з Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів.

Раніше повідомлялось, що системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів.

За словами президента Зеленського, Україні потрібно 20 батарей для захисту від російських ракет. Проте навіть цього може бути недостатньо, оскільки "жодну країну у світі не атакували такою кількістю балістичних ракет".