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Втратило чинність розпорядження уряду часів Януковича, яким Києво-Печерську лавру передали УПЦ МП

Тепер управління майном лаври перейшло до держави.

Втратило чинність розпорядження уряду часів Януковича, яким Києво-Печерську лавру передали УПЦ МП
Фото: Урядовий портал

Кабмін на засіданні 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ часів Януковича, на підставі якого УПЦ МП користувалася Києво-Печерською лаврою.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Щойно Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд»", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що "рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів".

Нагадаємо, 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Напередодні Мінкульт заявив, що представники УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври, хоча вони і звернулись із позовом до Господарського суду.

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