Росіяни обстріляли три громади Сумщини, поранений мирний мешканець

Сьогодні, 30 березня, російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
На Краснопільську громаду з БпЛА росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.
Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано 13 прильотів. В результаті було пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.
Крім того, Білопільську громаду обстріляли з АГС та СПГ – 41 постріл.
Нагадаємо, зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.