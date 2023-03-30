Росіяни обстріляли три громади Сумщини, поранений мирний мешканець

Сьогодні, 30 березня, російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

На Краснопільську громаду з БпЛА росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано 13 прильотів. В результаті було пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок.

Крім того, Білопільську громаду обстріляли з АГС та СПГ – 41 постріл.

Нагадаємо, зранку 30 березня російські військові завдали авіаударів по селу Львове у Херсонській області.