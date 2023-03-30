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В Україні розширюють програму безповоротних грантів єРобота, є напрями для ветеранського бізнесу

Глава уряду розповів подробиці отримання грантів.

В Україні розширюють програму безповоротних грантів єРобота, є напрями для ветеранського бізнесу
Фото: diia.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів єРобота, яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу.

Про це на засіданні уряду 30 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, програма передбачає гранти на 250 тис. грн, 500 тис. грн і 1 млн грн. 

"250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30. Тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця", - пояснив Шмигаль.

За його словами, 1 млн гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. "Головна умова для цього гранту – це створити від 4 робочих місця, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30", - додав прем'єр.

Нагадаємо, опитування "Портрет ветерана" показало, що 28% ветеранів, які на цей час не служать у ЗСУ, мають статус безробітного.

Днями Український ветеранський фонд Мінветеранів почав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу “Варто робити своє”.

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