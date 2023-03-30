​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаЕкономікаДержава

До України планує приїхати міністр економіки Німеччини

Під час цього візиту заплановано поглиблення енергетичного партнерства.

До України планує приїхати міністр економіки Німеччини
Фото: EPA

Дуже скоро до України має завітати віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек. Під час цього візиту Україна та Німеччина планують поглибити енергетичне партнерство.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми сподіваємося, що під час найближчого візиту міністра Габека в Україну ми підпишемо додаткове енергетичне партнерство. Зробимо оновлення”, - розповів заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він пояснив, що до енергетичного партнерства планується додати питання відновлення енергетики України. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Українська сторона пропонує німецькому бізнесу можливість входити в різні проєкти. Німецькі компанії цікавляться вітроенергетикою, зокрема офшорною, сонячною, водневою, біоенергетикою, енергоефективністю. Крім того, їх цікавить створення малих розподільчих мереж та систем передач і дистрибуції.

Демченков нагадав, що Україна втратила через війну понад 50% генерації. Втрати енергетичного сектору сягають 10 млрд доларів. Крім того, втрачений прибуток під час окупації оцінюється у більш ніж 27 млрд доларів.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” підписала з 15 системними операторами європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить компанії звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також