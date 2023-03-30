До України планує приїхати міністр економіки Німеччини

Під час цього візиту заплановано поглиблення енергетичного партнерства.

Дуже скоро до України має завітати віцеканцлер, міністр економіки ФРН Роберт Габек. Під час цього візиту Україна та Німеччина планують поглибити енергетичне партнерство.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми сподіваємося, що під час найближчого візиту міністра Габека в Україну ми підпишемо додаткове енергетичне партнерство. Зробимо оновлення”, - розповів заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він пояснив, що до енергетичного партнерства планується додати питання відновлення енергетики України.

Українська сторона пропонує німецькому бізнесу можливість входити в різні проєкти. Німецькі компанії цікавляться вітроенергетикою, зокрема офшорною, сонячною, водневою, біоенергетикою, енергоефективністю. Крім того, їх цікавить створення малих розподільчих мереж та систем передач і дистрибуції.

Демченков нагадав, що Україна втратила через війну понад 50% генерації. Втрати енергетичного сектору сягають 10 млрд доларів. Крім того, втрачений прибуток під час окупації оцінюється у більш ніж 27 млрд доларів.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” підписала з 15 системними операторами європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить компанії звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях.