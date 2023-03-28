Військові ретельно вивчають уразливості ворога на Бахмутському напрямку, - Сирський

Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто. Тому наразі завдання українських військових - виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі", - написав він у Telegram.

Сирський зазначив, що, завдяки героїзму і професійності наших військових, вони утримують фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам.

"Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу.", - додав командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, що Бахмут і його околиці залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні. Саме там противник зосереджує свої основні зусилля. Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.