РФ досягла лише незначних успіхів у районі Авдіївці, але ціною великих втрат у бронетехніці

Останніми днями Росія продовжувала концентруватися на спробі оточення Авдіївки. Однак окупанти досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу – першого великого нового формування, яке Росія задіяла для вторгнення в Україну з серпня 2022 року, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Численні відкриті джерела свідчать, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. Попри ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність", – зазначили у повідомленні.

МО Британії припустило, що втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських танкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52cYmDBnvX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2023

20 березня Сили оборони України заявили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Росіяни намагаються повністю оточити місто. Усіх мешканців закликали евакуюватися, роботу комунальних служб припинили. Зараз вʼїзд усіх цивільних до Авдіївки заборонений, навіть волонтерів.