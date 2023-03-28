Захисники ліквідували ще понад 500 окупантів та знищили 15 артилерійських систем, – Генштаб

Протягом 27 березня сили оборони України ліквідували ще 570 окупантів. Загальна кількість втрат ворога становить близько 171 730 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 3602 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 6966 (+13)
- артилерійських систем – 2653 (+15)
- РСЗВ – 525 (+2)
- засоби ППО – 277 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9)
- спеціальна техніка – 287 (+2).