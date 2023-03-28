Захисники ліквідували ще понад 500 окупантів та знищили 15 артилерійських систем, – Генштаб

Крім того, у росіян поменшало на сім танків.

Протягом 27 березня сили оборони України ліквідували ще 570 окупантів. Загальна кількість втрат ворога становить близько 171 730 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

танків – 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6966 (+13)

артилерійських систем – 2653 (+15)

РСЗВ – 525 (+2)

засоби ППО – 277 (+0)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9)

спеціальна техніка – 287 (+2).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Facebook

Нагадаємо, що захисники цієї ночі збили 14 ударних дронів, якими росіяни прагнули атакувати українців. Атака "шахедів"здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.