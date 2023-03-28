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Захисники ліквідували ще понад 500 окупантів та знищили 15 артилерійських систем, – Генштаб

Крім того, у росіян поменшало на сім танків. 

Протягом 27 березня сили оборони України ліквідували ще 570 окупантів. Загальна кількість втрат ворога становить близько 171 730 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 3602 (+7) од, 
  • бойових броньованих машин – 6966 (+13)
  • артилерійських систем – 2653 (+15)
  • РСЗВ – 525 (+2)
  • засоби ППО – 277 (+0)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2235 (+19)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5502 (+9)
  • спеціальна техніка –  287 (+2).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Facebook
Нагадаємо, що захисники цієї ночі збили 14 ударних дронів, якими росіяни прагнули атакувати українців. Атака  "шахедів"здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

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