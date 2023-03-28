Кулеба і країни-партнери закликали світ тримати двері спорту закритими для пропаганди Росії

Російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ тримати двері спорту закритими для війни та пропаганди Росії.

“Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща спільно наполягають: російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях”, − написав він у Твіттері.

Він закликав усі держави підтримати цей заклик.

Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland jointly insist: Russian and Belarusian athletes should not participate in international sports competitions. I urge all states to back this call. Keep the doors of sports shut for Russia’s war and propaganda. https://t.co/z6efBwwKtc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2023

Нагадаємо, вирішила не викликати до збірної хокеїстів, які виступають у Росії.