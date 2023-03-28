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Кулеба і країни-партнери закликали світ тримати двері спорту закритими для пропаганди Росії

Російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Кулеба і країни-партнери закликали світ тримати двері спорту закритими для пропаганди Росії
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ тримати двері спорту закритими для війни та пропаганди Росії.

“Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща спільно наполягають: російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях”, − написав він у Твіттері. 

Він закликав усі держави підтримати цей заклик.

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Нагадаємо, вирішила не викликати до збірної хокеїстів, які виступають у Росії.

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