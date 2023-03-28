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Вулицю Чернігівську у Києві пропонують перейменувати на честь Героя України Валерія Чибінєєва

Чибінєєв загинув 3 березня 2022 року в бою за Гостомель під Києвом.

Вулицю Чернігівську у Києві пропонують перейменувати на честь Героя України Валерія Чибінєєва
Валерій Чибінєєв
Фото: Вікіпедія

Вулицю Чернігівську у Дарницькому районі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва.

Про це йдеться на сайті електронних петицій Київради.

Авторка петиції, Анна Гудзь, зазначає, що вулицця з такою назвою існує також у Дніпровському районі Києва. 

“Для уникнення повторюваності та для вшанування сучасних героїв, які боронять Україну і віддають життя за її незалежність, доцільно перейменувати вулицю Чернігівську у Дарницькому районі на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва”, - йдеться у петиції.

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Валерій Чибінєєв служив у підрозділі спеціального призначення, загинув 3 березня 2022 року в бою за Гостомель під Києвом.

Як повідомило ГУ розвідки Міноборони, Валерій Чибінєєв воював проти російських загарбників з 2014 року. Він нищив окупантів у Ізвариному, ДАПі та Авдіївці. Попри поранення залишався на полі бою та продовжував командувати підрозділом. 

В 2016 році був нагороджений Золотою Зіркою Героя України.

Нагадаємо, раніше вул. Ентузіастів в Києві пропонували перейменувати на честь полковника Михайла Матюшенка. Він командував 40-ю бригадою тактичної авіації, льотчики якої стали прообразом "Привида Києва".

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