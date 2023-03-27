Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
ГоловнаСуспільствоВійна

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, - Череватий

У районі міста за добу було 30 обстрілів.

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, - Череватий
Сергій Череватий

Бахмут і його околиці залишаються головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні. Саме там противник зосереджує свої основні зусилля.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. 

"За цю добу в районі Бахмута, у районі населених пунктів Богданівка, Іванівське ворог здійснив 163 обстріли різними типами ствольної та реактивної артилерії, відбулося 19 бойових зіткнень та три авіаудари. У районі самого Бахмута - 30 обстрілів, 17 бойових зіткнень", - сказав Череватий.

Він поінформував, що за добу в зазначеному районі знищено 124 окупантів, ще 149 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Череватий 26 березня заявив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також