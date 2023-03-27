Сили оборони відбили 41 атаку росіян, тривають запеклі бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, - Генштаб

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські захисники відбили на цих напрямках 41 атаку ворога.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Тим часом росіяни упродовж доби завдали 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснили більш ніж 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів РФ продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 27 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби росіяни здійснили обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби росіяни здійснили обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському рашисти вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснили артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області;

та рашисти вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснили артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ;

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ; на Авдіївському та Мар’їнському окупанти вели наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

та окупанти вели наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині; на Шахтарському вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області;

вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області; Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Нагадаємо, 27 березня російські війська вкотре обстріляли з авіації та артилерії Берислав на Херсонщині.

Цього ж дня рашисти вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині. Було повністю зруйновано дитячий будинок.