Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін у понеділок відвідав Херсонську область із робочим візитом.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"У селі Посад-Покровське та в нашому легендарному аеропорту пан Шафін на власні очі побачив наслідки "руского міра". Обговорили шляхи відновлення українського півдня", - написав Прокудін у Telegram.
Він також висловив вдячність уряду Словаччини та словацькому народу за "всебічну підтримку України та допомогу у відбудові нашого рідного краю".
Нагадаємо, 23 береня Херсонщину відвідав президент Володимир Зеленський і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову.