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Посол Словаччини відвідав Херсонщину

Марек Шафін побував у селі Посад-Покровське та в легендарному аеропорту.

Посол Словаччини відвідав Херсонщину
Фото: t.me/olexandrprokudin

Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін у понеділок відвідав Херсонську область із робочим візитом.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"У селі Посад-Покровське та в нашому легендарному аеропорту пан Шафін на власні очі побачив наслідки "руского міра". Обговорили шляхи відновлення українського півдня", - написав Прокудін у Telegram.

Він також висловив вдячність уряду Словаччини та словацькому народу за "всебічну підтримку України та допомогу у відбудові нашого рідного краю".

Нагадаємо, 23 береня Херсонщину відвідав президент Володимир Зеленський і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову.

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