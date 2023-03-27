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УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода

На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Фото: EPA/UPG

Ченці УПЦ МП, які мають покинути територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", вивозять звідти усе майно, крім мощей, повідомляє "Радіо Свобода".

Кореспондентка видання помітила порожні місця, де раніше висіли ікони, на виході з дальніх печер заповідника.

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Вона поцікавилася в отців, куди зникли ікони, однак відповіді не отримала. Натомість інші представники УПЦ МП повідомили - планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю своєї церкви.

Нагадаємо, чоловічий монастир УПЦ МП (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) має до 29 березня звільнити будівлі та споруди Києво-Печерської лаври.

Наразі духовенство УПЦ вивозить майно. Тим часом на території лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.

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